許多上班族宅在家工作已經邁入第3周，大家紛紛表示：為了防疫名正言順當阿宅，下班後就是窩在沙發上吃零食配影集，已經出現認真防疫帶來的”另類成效”，因為無法上健身房運動量大減，三餐正常外加零食、消夜，穿衣服就覺得體重增加了，完全不敢上秤！

運動中心、健身房全面關閉，又不能隨意外出，為了防疫體脂大增讓許多人說：恢復正常生活要怎麼出門見人啊？為了讓全民在家動的健康，健身業者推出了各式線上課程，例如：瑜珈、體適能、重訓等，而在北市擁有多家分館CV玩家體適能訓練室，為了讓暫時閉館教室能夠有營收，特別規劃專業線上課程，只要有手機、瑜珈墊，在家也能維持好身材。還特別在網路開職缺，徵求在家工作的線上課程銷售人員、體適能講師等，歡迎有興趣的網友可上1111人力銀行網站查詢相關資訊。1111人力銀行因應疫情推出「1HR人資管理系統」，即日起免費提供企業試用2個月，「雲端打卡模組」提供APP可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

此外，也有很多爸媽社群媒體po文抒發心情，表示24小時跟小孩無間距共處一室，又要工作、打理家務，日日崩潰，以往假日還能帶去親子空間放風，現在只能關在家屋頂快被掀開，樂待親子共融空間業者為了讓員工有薪水，特別開線上頻道讓原本館內的陪玩哥哥、姊姊預錄有趣的手做課程，希望爸媽居家工作的同時孩子也能有事做。

(中時新聞網)