北部1名男子假裝跟8歲的堂妹玩搔癢遊戲，不顧堂妹抵抗，趁機搓揉堂妹私處，台北地院審理時，男子雖否認犯罪，但合議庭發現堂妹畫的夢境圖中，特別註記堂哥是「壞人」，加上其他家人也指證歷歷，故認定男子犯行，依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑3年6月，可上訴。

判決指出，男子2019年2月4日除夕夜到新北市爺爺家與家人團聚，在房間內與堂妹玩搔癢遊戲，卻趁機搓揉堂妹私處，直到姑姑進房制止，男子才停手；不久後，男子又返回房間，不顧堂妹腳踢反抗，持續對堂妹猥褻。

法院審理時，男子否認犯行，辯護律師則說，兒童證詞不能做為犯罪證據，且客廳與房間很近，犯案很容易被發現，男子並無猥褻堂妹犯意。

合議庭發現，不只堂妹指述：「堂哥用手碰我尿尿的地方，我用腳踢，但踢不到」，堂妹的姊姊當時在同一間房看手機，描述的事發經過也與堂妹供詞相符，姊妹倆的姑姑也證稱，曾制止男子對堂妹搔癢。

此外，案發4個月後，堂妹曾畫出夢境圖，圖中堂哥對她開槍，她則哭喪著臉，另幅圖則是全家人坐著聊天，只有堂哥持刀槍，被註記「壞人」；堂妹經心理諮商後，評估結果為「對性騷擾經驗存有陰影」，合議庭因此認定男子犯行。

(中時 )