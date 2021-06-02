正當台灣全力防疫之際，新北市的衛生福利部雙和醫院近日卻出現醫療暴力案件，引發全國關注！台中市長盧秀燕2日痛心譴責，強調已與檢警調建立聯繫平台，若台中發生醫療暴力行為一律重懲。另針對雙北長照機構不幸發生群聚感染，盧秀燕強調，台中市公私立社福照護機構已加強防疫措施，不過「治標還須治本！」盼中央盡速撥補疫苗，讓社福與照護機構人員施打，全面提升防護力。

台中市政府2日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會。盧秀燕說，疫情期間，醫護人員站在第一線辛苦照護病患，卻有外縣市醫療院所人員遭暴力相向，「都什麼時候了，還在鬧！」，為避免台中發生類似事件，市府已指示相關單位全力保護醫療院區人員安全，發生暴力行為一律移送法辦，用刑法論，讓醫護人員無後顧之憂，專心照顧病患。

盧秀燕表示，1日台北市發生長照老人群聚7死的憾事，2日新北市又爆發長照機構25人群聚感染；根據統計，台中市社福及照護機構住民及工作人員超過2萬2000人，市府除加強機構防疫措施，也盼中央盡速撥補更多疫苗，將社福養護及長照機構的住民與工作人員列為優先施打對象，降低群聚感染風險。

有關老人福利機構防疫作為，社會局指出，已自5月11日起全面禁止探視，改以視訊及電話方式進行；另自5月28日起，申請入住台中市立案的老人福利機構，須持入住前3日的PCR核酸檢驗陰性報告；長輩入住機構後，先安置在隔離空間或單人房14日，以進行健康管理監測，若進醫院住院，出院再次進行PCR核酸檢測（公費辦理），確認陰性後返回機構，並適度隔離7日。

針對長照機構部分，衛生局表示，第三級疫情警戒期間，長照機構不開放探視，自5月25日起，門禁管制措施再升級，機構應暫停親屬進入機構陪伴（固定陪住者以1人為限），以及避免住民請假外出。如有就醫需求，應利用視訊或請醫療院所人員進入機構進行診療。

長照機構不建議收住直接由社區新進的住民，若有收住必要，必須自費進行PCR核酸檢驗，並提供入住前3日內陰性報告；若住民為出院返回或轉入機構者，需有出院或轉入前2日內的PCR核酸檢驗陰性報告；外出就醫頻率較高的住民，如血液透析或急診，建議在可行情況下盡量採取與其它住民分區照護；另台中市日間型精神復健機構，也已於5月20日至6月14日暫停服務。

(中時 )