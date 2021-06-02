本土疫情持續延燒，台北市觀傳局去年3月成立「警消醫護加油棧」，以不分平假日、每晚最高1600元的價格提供警消醫護、市府員工入住，目前共有27家、872間房間，截至2日還有600間空房，呼籲有需要的警消醫護可洽旅館人員，養足精神再上戰場。

疫情期間，許多站在第一線工作的醫護人員與市府防疫成員，由於勤務關係不敢返家休息，只能睡在辦公室或宿舍，市府考慮此情形，召集市內數家旅館，打造「警消醫護加油棧」並持續增加數量，體恤警消醫護辛勞。

目前共有27家旅館被列在合作名單上，舉凡柯達大飯店、福容大飯店、洛碁大飯店、凱統大飯店等數家業者，總共提供872間，目前還有600間空房可入住。

觀傳局表示，警消醫護在單人入住的情形下，每晚皆能以均價1600元的價格 （亦有部分旅館提供每晚1200元、1350元、1400元價格）入住，市府員工更可於隔日再憑單據由所在局處核銷。

此外，由於許多警消醫護人員採3班制輪值，「警消醫護加油棧」不拘泥於下午才能辦理入住、上午就需退房，而是採24小時都可入住、每次入住時間為24小時。觀傳局說，希望透過良好的居住環境讓抗疫前線能安心休息、隔日持續防疫大戰。

(中時 )