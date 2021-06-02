結婚對許多人來說是人生大事，許多人都希望能找到契合的另一半，與他踏入婚姻，但也有些人對婚姻非常恐懼，星座運勢網站「同道星座查詢」點名，射手座、水瓶座、處女座最害怕結婚，他們覺得結婚不是這輩子一定要做的事，如果這段婚姻無法滿足他們心中預設的條件，他們寧願單身一輩子。

▍1.射手座

射手座是玩心很重的星座，他們非常追求個人的自由，所以通常都對婚姻興趣缺缺，甚至可以說有點恐懼。射手座個性開朗外向，又很會聊天，通常桃花運都很不錯，交往對象一個換過一個，脫單對他來說太簡單了，但是每次只要對方提到結婚話題，就會令他非常恐慌，甚至會搞消失，讓這段感情無疾而終。除非哪天射手座真的遇到非常喜歡的人，他才會願意小心翼翼的踏入婚姻。

▍2.水瓶座

水瓶座很重視精神層面的生活，他渴望不斷提升自己的生活品質，如果另一半無法讓他變得更好，他就完全不考慮踏入婚姻。水瓶座對婚姻的恐懼來自於擔心伴侶拖累自己，對他來說，愛情、婚姻都是錦上添花，絕對不是這輩子一定要達成的事情，如果結婚後伴侶不能讓他得到精神上的滿足，對他來說這是非常可怕的事情。水瓶座面對婚姻時很理智，希望兩個人可以發揮1加1大於2的效果，如果不能如此，乾脆單身一輩子。

▍3.處女座

處女座面對感情時很悲觀，不太相信結婚就能保障兩人能在一起一輩子，他們覺得結婚對象一定要慎選，因為婚後生活太多不可預測的事，如果選錯人，就很容易導致婚姻失和，甚至離婚，這是他們最不希望看到的結局。處女座他們希望藉由嚴格的篩選條件，選出最優秀、最適合自己的人，來保障婚姻的穩定。如果身邊一直沒有出現足夠的優秀對象，他們就寧願一直保持單身。

(中時新聞網)