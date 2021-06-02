疫情導致全國大停課，不少學童邊遠距上課邊和同學大聊特聊，即使老師禁止，學童就另開群組聊自己的，根本無法專心學習。不少家長表示自己要在家上班，沒辦法管，該怎麼辦才好？專家則建議要訂出遊戲規則。

前國語實小校長、現任教於清華大學竹師教育學院的林玫伶表示，最近接到不少家長求助：一邊居家上班還要牽掛孩子「居家學習」，孩子在該上課時瞞著老師另闢群組聊天，下課後繼續玩手機。林玫伶建議，爸媽碰到這樣的問題千萬別動氣，首先跟孩子一起坐下來，平心靜氣討論，訂出遊戲規則。

林玫伶說，首先爸媽不能動怒，好好地把自己的擔憂坦誠告訴孩子，例如擔心孩子過度玩手機學不好、視力問題、自己居家上班難以隨時兼顧孩子的學習進度等等，「讓孩子覺得自己像個大人，也可以站在父母角度來設想了。」

其次由孩子自己描述這幾天使用手機的行為，哪些是合理的？（例如見不到同學，很想聊一聊等等）哪些是不合理的？（例如上課時偷偷和同學聊天等等）一起根據這些描述，平和地討論使用規則，包括使用時機、使用時間、發文及聊天應注意事項等。這些規則也要包括孩子如果沒有遵守時要承擔的後果，這個後果最好是孩子自己認同，不是大人強制的規定。「例如，已經知道『上課時跟同學聊天』是不合理的，如果違規，便會取消下課後跟同學聊天的權利；又如，親子都同意居家學習太悶了，需要跟同學聊聊天，但如果超過約定的時間，也會被取消下一次使用的權利。」

林玫伶認為，民主理性的討論可以幫助孩子成長，學會為自己負責。她也提醒家長討論後的規範和約定，不要忘了要圖文並茂地寫下來張貼在適當而明顯的地方，隨時提醒遵守共同的遊戲規則。

信誼基金會表示，為了幫助家長掌握孩子居家自主學習，即日起至6月14日止防疫停課期間，特別邀請前國語實小校長林玫伶在「信誼好好育兒網」線上駐站（https：／／parents.hsin-yi.org.tw／Forum／Topic／22），一對一解答家長因孩子居家學習碰到的問題。同時也為0至3歲、4至7歲家庭，提供分齡居家好好生活提案。

(旺報 )