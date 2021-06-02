在做決定或處理事情的時候，經常需要靠著一股衝動，才能夠真正下定決心，但有時太過衝動其實也不是件好事。《靈匣網》近日發文點名3個生肖，在這個6月很容易因為衝動而壞事，一定要特別注意自己的言行舉止，做每件事以前都先三思，千萬不要到最後才在悔不當初。

1、生肖狗

屬狗的人在6月一定要多注意自己的言行舉止，你們較常不經過大腦思考就把話說出口，因此為自己惹上一些麻煩、引起眾怒，嚴重的話甚至可能影響到你們的事業、工作飯碗或家庭關係，所以切記要謹言慎行，將「言多必失」深刻在心中。

2、生肖牛

屬牛的人在6月要多注意自己的身體健康，因為你們可能急於求財，而不斷熬夜加班、兼職外快、不眠不休，這樣反而會拖垮你們的身體，不但賠了健康，賺到的錢也因為要負擔醫藥費而支出。另外屬牛的人還要避免衝動投資，建議你們在6月還是以保守理財、儲蓄為佳。

3、生肖蛇

屬蛇的人在6月一定要看緊自己的荷包，避免失去理智的衝動購物，你們很可能會砸大錢購買精品、名牌服飾、保養品等東西，最後才發現自己根本用不到或用不完，等到月底帳單來的時候才是真正惡夢的開始，龐大的金額讓你們完全無法負荷且無力償還。

(中時新聞網)