台股歷經5月本土疫情衝擊，盤勢上下震盪超過2,000點，5月底收復17,000點之上，投資人在疫情混沌期，信心崩潰、大量殺出持股，不過，台股ETF持股多元、投資風險分散，台股原型ETF股民數5月份無畏震盪再攀升，由4月底的145.85萬人，至5月底突破150萬關卡達157.62萬人，成長近12萬人，成長率達8％。

永豐投信指出，26檔台股原型ETF，5月股民數成長率最高的是永豐台灣ESG(00888)，單月股民成長率達50％，股民人數達52,582人，規模也站上50億元。進一步觀察，5月份台股ETF股民數變動情形可以發現，5月份超過四分之三的台股原型ETF股民數都是成長的，另外，還有新發行ETF加入，成長率前八大熱門ETF，已涵蓋近八成新增股民數，其中又以今年市場最受投資人青睞的ESG永續概念ETF、補漲概念的中小型ETF，及老牌權值型ETF為主力成長來源；而上個月受到股民青睞的股息型ETF，這個月則出現股民人數流失現象。

永豐投信建議，技術面轉佳，疫情新常態行情波動期，台股進入資金快速輪動階段，投資人不妨透過分散策略，包括標的分散與時間分散性，建立台股ETF中長期投資部位，累積資產、降低風險，5月份台股ETF股民數成長率高的永豐台灣ESG(00888)，除擁有電子版ESG成份股，具備殖利率概念的金融與傳產等標的也列成份股，在行情波動轉折之際，更能即時掌握市場變動與多元投資機會。

(工商 )