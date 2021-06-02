家樂福桂林店鄰近西門町和萬華，位處高風險熱區，日前有員工確診，已於5月28日起閉店至今共一周，全面進行店內外環境醫療等級病蟲害大消毒，家樂福今（2日）稍早表示，該店安排全店員工快篩疫檢，目前準備開店服務的員工皆已通過疫檢，明（3日）早11時恢復營業。

家樂福桂林店員工通過疫檢，明上午11時恢復營業。（家樂福提供）

全國三級警戒後，24小時營業的桂林店一度調整為7時至凌晨3時營業，目前考量該區域的現況，再改成平日/假日上午8時至晚間23時營業，縮短為15小時。此外，目前各地方政府預備設立疫苗接種站，家樂福表示，非常願意配合，現有量販、超市各66間門市，頂好196間門市，總店數300多店都可協力支援。

另，為了持續減少全民外出，避免賣場人潮擁擠，家樂福在全台量販/超市/頂好超市/JASONS宣導消費者響應「少來、多買、快離開」購物新趨勢，提出防疫購物6步驟，減緩賣場購物風險，如下：

1.建議購物前先列下購物清單。

樂福宣導消費者響應「少來、多買、快離開」購物新趨勢。（家樂福提供）

2.透過分店賣場FB/LINE/Google map查詢賣場營業時間及狀況。

3.做好個人防疫工作準備，戴口罩、配合賣場人流管制、配合測量額溫、噴灑酒精消毒雙手、使用分店提供一次性手套。

4.一次購足1周份量，減少外出購物次數。

使用行動電子支付結賬，零接觸消費。

購物回家後，用肥皂/洗手乳清潔雙手，酒精噴灑消毒購物袋，將外出衣服換洗。

(中時 )