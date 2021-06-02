樂多多集團標榜服務上至，目標是成為「服務專精台灣NO.1是之餐飲集團」。盼透過「營造服務以滿足顧客價值導向的需求」，極力設法使顧客們享有一種完善、備受體貼與關懷的用餐經驗，創造台灣服務滿意度第一名響號。目前旗下全台直營連鎖餐飲品牌【肉多多火鍋】、【饌和牛】及【明水然】等市場版圖持續往國際舞台拓展。此次不僅在疫情下逆勢展店，與許多夥伴共創密不可分的革命情感讓，讓員工向心力大增。在此時抗議最艱困的時刻，更傳愛送餐給第一線最辛苦的醫護人員。

企業防疫做公益，樂多多集團日前宣布，若員工在工作場合中染疫無法工作，集團將每月提供3萬元薪資直到身體康復；如果病情嚴重到影響生計，同樣是每月給薪3萬元。今（2）日再宣布，力挺疫戰中的第1線人員，在台北市議員王欣儀與當地里長的牽線下，先後送300份餐點至仁愛與萬芳院區，除了向辛苦站在第1線的醫護人員獻上感謝，也希望為他們的健康盡份心力。

業者全力配合政府防疫措施，肉多多火鍋先前推出外帶套餐「買一送一」優惠，深獲好評。現再推第2波活動，主打品牌「肉多」的特色「買300送300」，6月3日起直到恢復第二級警戒前，消費者只要手機下載「樂多多APP」，成為肉多多火鍋的會員，至門店外帶自取300元以上套餐，即贈300公克的肉量 (牛/豬/雞任選)，2人套餐送600公克，3人套餐加贈900公克依此類推，大方將美味分享給全民。

目前全國三級警戒延長，連鎖餐飲業紛紛禁止內用，鮮奶類飲品銷量驟減，「溢奶」問題成為小農的一大困擾，長期支持在地酪農的「路易莎咖啡」，率先推出「週三小農日」，體恤小酪農戶的辛勞之餘，也在緊張的疫情氛圍下，帶給消費者難得的小確幸，以平實的價格享受小農鮮奶的美好風味。

即日起至6月30日止，路易莎將舉辦為期1個月的全門市「週三小農日」，9款指定拿鐵免費升級小農鮮奶，嚴選單一牧場優質乳源，清爽、細緻、綿密的奶泡，清甜順口更能襯出職人咖啡的醇厚。9款飲品包括莊園級拿鐵、澳洲小拿鐵、咖啡拿鐵、卡布奇諾，以及焦糖、榛果、香草、橘皮、黑糖風味拿鐵，優惠可重複，免費升級後仍可享有其他同期行銷活動。

路易莎表示雖因疫情，店點皆調整配班避免多餘的人員接觸，但公司仍秉持：照顧且認真訓練每一個夥伴，一起成為LOUISA COFFEE 最美好的一部分。員工是我們最重要的夥伴初衷，齊心提供優質的飲品、餐點，和全民一起挺過疫情。此波疫變來勢洶洶，1111人力銀行也因應疫情，推出「1HR人資管理系統」即日起免費提供企業試用2個月，「雲端打卡模組」功能提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)