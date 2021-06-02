全台三級警戒，企業陸續啟動在家工作的機制，無論是分流工作還是透過視訊開會，不少上班族叫苦連天，因為在家工作流程很難掌控，但其實還是有不少職業在家工作效率比坐在辦公室更好。

像是剪接師，在電腦前工作幾乎就是生活日常，有的工作都是在電腦前完成，包括挑選畫面、選定音樂都需要電腦，因此對剪接師來說擁有一台合適的電腦，比工作的地點更重要。

在影音公司工作的剪接師就表示，確定可以在家工作之後，就把公司的電腦整個搬回家，因為公司的電腦有適合的剪接軟體，過去的剪接資料也都存在公司的電腦，為了讓作業方式更簡單，因此選擇把電腦直接搬回家。以剪接的工作來說，比起在辦公室容易被打擾，或是工作流程突然被打斷，在家工作更能靜下心，專注的依照自己排定的進度來處理不同影片的剪接，不會被突然交辦的工作打斷，不管是剪接效率還是特效的運用都可以更得心應手。

他表示過去也常常有要在活動現場快剪的狀況，那時候還得自備筆電，在克難的場地剪接，相較起來在家工作已經輕鬆很多，可以自己安排工作的環境，營造適合剪接的氣氛，工作起來更投入。

同樣很享受在家工作的還有視覺設計師，因為公司分流的考量，和另一位同仁輪流進辦公室工作，考慮到視覺設計需要運用許多版權軟體，同樣選擇把公司的電腦搬回家，，因為視覺設計的工作本來就很需要專注，一個人在家工作比較不受到影響，可以專心的創作，在設計作品的時候可以一氣呵成，在家工作效率更高。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒，在三級警戒持續的現況下，企業積極謀求出路，透過居家工作的方式，減低人際接觸，降低同仁染疫風險，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程， 1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的國內各家企業致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)