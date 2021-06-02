吳慷仁去年大方認愛邵雨薇後，小倆口就常在社交平台上放閃，最近受到疫情的影響，他們也在居家防疫中，昨(1日)邵雨薇在IG發文，表示不想理吳慷仁，原來是吳慷仁用女友的平板玩線上遊戲，卻把遊戲玩到破產，讓她快氣死，兩人超閃互動也引起網友討論與關注。

這段期間都在居家防疫的邵雨薇，也趁空檔玩起線上遊戲，「在家玩線上麻將也是滿快樂的！角色用蔡頭大哥會贏錢，來來來，線上三缺一！」不過男友吳慷仁卻趁她不注意，拿她的平板來玩，「一個不注意被拿去玩到破產...他現在跟我說什麼我都不想理他，氣死我啦...」，而從畫面中可以看到，金幣與水鑽都顯示歸0的狀態。

貼文一出也引起網友紛紛留言表示：「他的眼神」、「我也跟他做一樣的事⋯」、「賠錢貨」、「感情很好！」、「這是放閃文」、「以為看到馬叔叔」、「也氣死我了啦」、「小倆口也太可愛了」、「白手起家的樂趣」、「他應該是想你多陪他一點」、「許願兩位一起直播」、「太敗家了只好以身相許來賠償了!」

近期因為台灣本土疫情嚴峻，指揮中心也規定在室外要配戴口罩，但有工人在路邊用餐，卻遭批評謾罵是防疫破口，對此，吳慷仁也相當不捨勞工朋友，在臉書發言表示：「辛苦你們！此刻很難要求其他人對你們將心比心，而是忍著不捨的情緒希望勞工朋友撐住，你們目前只能忍耐，你們的辛苦，我很能夠感同身受。」替勞工朋友發聲。

(中時新聞網)