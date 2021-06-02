配合警政署推動「改善地方警察機關職位結構」修編作業，屏東縣警局進行警官職務異動，異動內容如下：
(一) 交通警察隊隊長魏坤男調任公共關係科科長。
(二) 行政科科長賴宏偉調任交通警察隊隊長。
(三) 公共關係科科長黃榮山調任行政科科長。
(四) 後勤科科長陳金彰調任秘書科科長。
(五) 秘書科科長柯朝評調任防治科科長。
(六) 防治科科長劉坤宗調任後勤科科長。
(七) 屏東分局副分局長孫慈惶調任內埔分局副分局長。
(八) 內埔分局副分局長林壽松調任屏東分局副分局長。
(九) 枋寮分局副分局長林志霖調任潮州分局副分局長。
(十) 恆春分局副分局長吳政杰調任內埔分局副分局長。
(十一) 局長室局員龔明昌調任里港分局副分局長。
(十二) 主任秘書室秘書吳怡賢調任枋寮分局副分局長。
(十三) 里港分局組長李俊儒陞任東港分局副分局長。
(十四) 潮州分局組長阮志強陞任恆春分局副分局長。
(十五) 交通警察隊組長程大維陞任交通警察隊副隊長。
(十六) 督察科督察員劉程遠陞任主任秘書室秘書。
(十七) 督察科督察員蕭君陞任局長室局員。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。