佳凌(4976)自結4月稅後盈餘為200萬元，年增109.09%，累計前4月稅後盈餘為2991萬元，每股盈餘為0.25元，由於IC元件持續缺料，佳凌初估，5月合併營收可望略優於4月，佳凌現金增資已順利於5月底生效，希望下半年順利完成。

佳凌應主管機關要求公告獲利自結數，4月合併營收為1.43億元，年成長126.98%，稅前盈餘為600萬元，稅後盈餘為200萬元，累計前4月稅後盈餘為2991萬元，每股盈餘為0.25元。

儘管目前安控、視訊及車載鏡頭訂單狀況良好，但IC元件缺料干擾客戶拉貨，致使佳凌4月合併營收下滑，不過佳凌認為，5月合併營收可望略優於4月，第2季營運可望優於第1季。

為因應鏡頭強勁需求，佳凌也積極擴產，去年公司資本支出約1到2億元，其中約70%到80%資金用於擴產視訊安控產品，20%到30%用於投資車載相關精密金屬設備，去年視訊、安控及光通訊等消費性電子產品約佔佳凌營收約60%到70%，車載鏡頭約佔20%到30%，投影機等大鏡頭佔比約10%左右。

佳凌現金增資2000萬股已經生效，佳凌希望下半年能夠順利完成募資，募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求。

(時報資訊)