防疫在家窩沙發就容易嘴饞，但又不能因為想吃零時就出門趴趴走，一家位於台中的烘焙業者「豬寶妹手感烘焙坊」腦筋動得快，嗅到宅商機又想開發網路的潛在客群，特別在求職平台上徵人，而且這個職缺很特別不用出門就能工作，只要你覺得自認為是：揪團達人、通路開發、社群經營達人、團購達人，都可以應徵。

換言之，不管現在是WFH的上班族，或受疫情衝擊被迫放無薪假的苦主都歡迎挑戰，而且現在不能碰面聯繫都是透過通訊軟體，要揪團相對容易，業者表示中、南部都缺團購達人，趕快揪起來吃好吃滿。

另一方面，疫情持續延燒很多人不出門，生鮮蔬果也是線上訂購，但因為防疫，物流業者調整配班，許多網購配送時間遞延，為了讓消費者宅在家就能安心買到新鮮蔬果，專營蔬菜批發的全豐果菜行特拓展社區大樓團購業務，獲得獲得廣大迴響。

現在要開缺找專責人員，主要負責各社區大樓團購宣傳公司蔬菜食材，並針對負責區域統計，分類，分裝，派送，這也算疫情下的另類職缺，主要是「面對蔬果工作」相對單純，採論件計酬薪酬可高至1500元／件，快上1111人力銀行了解相關職缺吧。另外，1111人力銀行推出「1HR人資管理系統」即日起免費提供企業試用2個月，「雲端打卡模組」功能提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)