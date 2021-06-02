「哈格」號（IRIS Kharg）是伊朗海軍最大的軍艦，周二下午在加斯克（Jask）港附近進行訓練時著火，燒了20個小時後，周三早晨在鄰近阿曼灣的海域沉沒。
據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，在消防人員設法滅火前，艦上所有的人員都已撤離，但卻只能看著這艘軍艦在荷莫茲海峽（The Strait of Hormuz）口沉入海裡。目前還不清楚起火的原因，但伊朗和沙烏地阿拉伯先前都有在荷莫茲海峽附近暗中攻擊敵艦，最初卻可能被通報為火災的紀錄。
此外，最近幾個月來，伊朗和以色列之間的緊張也達到了沸點。4月時，據說以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）對伊朗納坦茲（Natanz）核設施發動網攻，被德黑蘭形容為核子恐怖行動。
一名政府發言人告訴伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）說，當火災發生時，艦上約有400名官兵和學生。他說，在艦上人員撤離前，約有20輕微燒傷，但並沒有受到重傷。
雖然伊朗國營電視和半官方新聞社都稱「哈格」號為訓練艦（training），但其實它是伊朗海軍少數能在海上為其他軍艦提供補給的支援艦之一。它除了能提吊重物外，還能供直升機起降。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。