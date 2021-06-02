伊朗最大軍艦著火後沉沒

「哈格」號（IRIS Kharg）是伊朗海軍最大的軍艦，周二下午在加斯克（Jask）港附近進行訓練時著火，燒了20個小時後，周三早晨在鄰近阿曼灣的海域沉沒。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，在消防人員設法滅火前，艦上所有的人員都已撤離，但卻只能看著這艘軍艦在荷莫茲海峽（The Strait of Hormuz）口沉入海裡。目前還不清楚起火的原因，但伊朗和沙烏地阿拉伯先前都有在荷莫茲海峽附近暗中攻擊敵艦，最初卻可能被通報為火災的紀錄。

此外，最近幾個月來，伊朗和以色列之間的緊張也達到了沸點。4月時，據說以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）對伊朗納坦茲（Natanz）核設施發動網攻，被德黑蘭形容為核子恐怖行動。

伊朗最大軍艦著火後沉沒

一名政府發言人告訴伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）說，當火災發生時，艦上約有400名官兵和學生。他說，在艦上人員撤離前，約有20輕微燒傷，但並沒有受到重傷。

雖然伊朗國營電視和半官方新聞社都稱「哈格」號為訓練艦（training），但其實它是伊朗海軍少數能在海上為其他軍艦提供補給的支援艦之一。它除了能提吊重物外，還能供直升機起降。

(中時新聞網)