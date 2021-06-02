國巨砸9.18億元 買回逾半庫藏股 17:592021/06/02 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）公告庫藏股買回進度，累計買回2,042張，進度已經逾半，買回均價為449.8元。 國巨庫藏股原定買回4,000張，以目前累計買回數量計算，庫藏股執行進度51.1％。 國巨今日收盤價為486元，而買回均價為449.8元，累計金額已達9.18億元。 不過受電子股成交失血衝擊，外資2日賣超國巨1,178張。 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 (工商 ) #國巨 #買回 #逾半 #庫藏股 #進度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 有錢或許再也買不了 Aston Martin 傳將不再推出手排作品 09:292021/05/18 汽車情報-汽車新聞 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 10:012021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 財經熱門新聞 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 高端會跟基亞一樣慘？網曝19根跌停恐怖價 - 財經 蘋果供應鏈陸企首奪冠 日媒揭2原因非大陸不可 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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