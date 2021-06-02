國巨（2327）公告庫藏股買回進度，累計買回2,042張，進度已經逾半，買回均價為449.8元。

國巨庫藏股原定買回4,000張，以目前累計買回數量計算，庫藏股執行進度51.1％。

國巨今日收盤價為486元，而買回均價為449.8元，累計金額已達9.18億元。

不過受電子股成交失血衝擊，外資2日賣超國巨1,178張。

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(工商 )

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