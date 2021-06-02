親綠寫手林瑋豐在網路攻擊疾管署防疫平台「疾管家」，自導自演製造大陸認知作戰假象，經核四公投領銜人黃士修等70多名網友向調查局檢舉；台灣高檢署指示新北地檢署嚴辦，調查局台北市調查處2日下午以被告身分約談林瑋豐，新北地檢署檢察官以遠距視訊方式對林進行複訊後請回。

林瑋豐因於5月24日在臉書指控PTT八卦版有人鼓吹移除或封鎖「疾管家」，引來立委王定宇等人批評PTT有「中共同路人」進行認知作戰，要求以《國安法》嚴懲，但隨後鄉民揪出發文的PTT帳號「bj26bj」就是林瑋豐使用的帳號，完全是林瑋豐自導自演，林公開道歉。

中央流行疫情指揮中心指示刑事局查辦，另調查局接獲黃士修及網友共70多人檢舉林散布假訊息。台灣高檢署指示新北地檢署從速從嚴偵辦本案。

台北市調查處5月26日聯繫黃士修製作檢舉筆錄。但黃士修以疫情因素婉拒，台北市調查處在整理網友檢舉內容後，今天下午約談林瑋豐到案說明。

(中時 )