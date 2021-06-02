國內連續多起長照機構群聚感染事件，如今各機構人人自危，有的搶購快篩試劑自行篩檢，有的連快篩劑都買不到，只能減少上班人流，卻讓照顧人力更陷窘境；各機構紛紛苦嘆，「疫苗再不進來，長照機構、安養中心群聚染疫將一件件爆炸」。

新北市長照協會理事長郭麗宴表示，長照機構長者多有失智失能與慢性病纏身，本身抵抗力就差，很難24小時戴好口罩，平常雖不會外出，但照服員、護理員與廚工日夜要返家，每返回一次機構就多一分風險，還有許多長者每周前往醫院洗腎3次，如同一顆不定時炸彈，令人憂心。

各機構人人自危，據了解，有機構自行透過護理站採購快篩劑，只要從高風險區域返院的員工，需快篩陰性才可入院，也有大型養護機構「一周全院普篩一次」，就怕病毒進入院內。但一組快篩劑500元，每月負擔成本數萬跑不到，洛陽紙貴下，多數機構買不到也買不起，且院內缺乏專業，還有人篩到流鼻血。

「還沒學到前車之鑑嗎？」郭麗宴無奈批，去年加拿大4000多住民染疫死亡，美國確診死亡2成來自長照機構，如今雙北占了全台7成的床位，多數院內同仁疫苗都沒打，長者身體狀況本就不好，1人染疫全院染疫、甚至全家染疫，無疑是疫情最大破口。

廣恩老人養護中心負責人林偉峰坦言，照服員工作負擔大、流動率高，如今還得因應疫情考量分流上班，人力窘境雪上加霜，自主快篩治標不治本，拜託中央儘速讓長照人員接種疫苗，「否則還有更多沒被發現的未爆彈。」

新北市長侯友宜今表示，，新北長照機構近300家、有1.2萬長照照顧者，拜託中央只要疫苗一進來，將長照機構的照顧者、被照顧者列為第三類人員優先施打，「拜託中央快一點，不要再讓民眾等了」。

(中時 )