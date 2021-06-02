台灣新冠肺炎疫情嚴峻，防疫警戒升至三級，衝擊旅遊業，原本鎖定國旅投入大量資源的雄獅旅遊，為保障旅客健康及安全，宣布取消至6月14日出發之團體行程。集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」也取消內用服務，因應疫情即刻轉型成為外帶、外送餐廳，將以內湖中央廚房為基地，加上共享集團人力，預計調度最多2000名集團員工支援，未來更計劃增設雲端廚房，以多元布局結合外送服務，加強整體服務能量。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，在防疫優先前提之下，雖對營收有影響，但雄獅資金充裕，維持正常運作沒問題，組織改造跟新事業體投入不停歇，多元才是未來關鍵，目前人力全力投入集團「增R（Revenue）」項目，包括：商品、（雄獅嚴選）、餐飲（欣食旅）以及整合行銷公司。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒，企業因應轉型，調整人員的工作型態與班務，為協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程。因應疫情，1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，疫情一日數變，企業須快速反應、快速拉高警戒，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)