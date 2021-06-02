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國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，全台將延長停課至6月14日，各大學雖已採取遠距線上授課，許多大學仍在抗疫期間，由師生展現不同巧思，力行「停課不停學」的精神。而近期，自大葉大學休閒事業管理學系畢業的楊秉翰，因創立手搖品牌有成，還獲得新加坡及馬來西亞廠商肯定，洽談海外技術轉移，並以自身經驗與母校師長、學弟妹分享。

楊秉翰說，高中肄業赴加拿大留學，國外教育鼓勵學生追求自己的興趣，並且有諮詢師引導學生對未來做思考。還記得當時諮詢師問我想做什麼，他其實不知道自己想要什麼，就隨口回答了資工，但諮詢師在他滿江紅的高中成績單裡，看到他的生物成績都極佳，便建議他可以重新思考自己喜歡什麼，願意把時間投入哪裡。這段國外求學時光讓他確立了「人生要走自己喜歡的路」的信念。

楊秉翰認為，進入大葉大學休閒系就讀，系上有很多實務性質的課程，師長們都很鼓勵大家去嘗試，大學四年所學到的知識也為日後創業建立了基礎。在他退伍前，就有許多朋友找他一起創業，他選擇了與朋友合開了寵物用品的公司，可惜當時太年輕，社會歷練不夠，最後結束營業。之後他進入公關媒體業服務，但心中還是有創業夢，經過一段時間的準備，2016年4月他在草屯開了茶海手作茶飲的創始店。

楊秉翰指出，茶海的信念是「做一杯你願意給自己和家人喝的茶飲」，當初他觀察到草屯人口密度高，具有市場性，因此選擇從草屯出發。做食品一定要顧好品質，穩紮穩打，建立口碑後他逐步拓點，至今茶海在中部地區已經擁有4家分店，並技術轉移給馬來西亞及新加坡。

而身為崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生的林侑廷，不僅是國際廚藝競賽的常勝軍，曾通過遴選遠赴新加坡文華大酒店進行海外實習，也擔任社團負責幹部，還積極參與各項公益活動，畢業之際更獲選為「中國青年救國團大專優秀青年」，大學生活4年充實又精彩。

家中經營中式餐廳，林侑廷對餐飲工作極具興趣和天賦，高職時期已就讀餐飲管理科，升學時透過班導師介紹崑山科大豐沛的師資和實作課程，便決心就讀崑大餐飲系，期能進修專業技能，繼承家業時能發揮最大作用。為此，林侑廷在大學4年期間積極學習，為了出國開拓眼界，主動參加遴選並獲得推薦前往新加坡的文華大酒店，進行為期1年的海外實習，做事細心且認真的他因而被重用，除了增進廚藝外，也被調派其他部門支援，因此接觸到飯店管理和行政工作，讓他受益良多。

回國後，林侑廷為彌補實習中落下的學分，每個學期都將學分修到日間部上限，且成績都維持在一定水準，課堂外更積極參與各項國內外大型賽事，並陸續在2019 印尼沙龍美食國際 B 級廚藝競賽榮獲亞洲風味炒麵現場烹調銀牌、李錦記現場烹調羊肉類銅牌、龜甲萬炒飯現場烹調佳作；2019 國際婚禮文化創意藝術大賽榮獲前菜靜態展示組銀牌、主菜靜態展示組銅牌；2020第二屆環太平洋國際廚藝比賽榮獲學生團體組銀牌；2020第三屆台灣餐飲產業工會金廚盃榮獲靜態主菜展示金牌等，戰績十分豐碩。

崑大餐飲系林侑廷（右）熱心公益，獲中國青年救國團評選「大專優秀青年」。（圖/崑山科大提供）

(中時新聞網)