若想要荷包賺飽飽，不只靠個人努力，財運也非常重要，有些人運勢旺，能獲得貴人幫忙，工作機會與錢財自然會跟著進口袋，《靈匣網》近日分享端午節前後，財運旺盛的3個生肖，可把握這段時間好好努力，收入自然會越賺越多。

1.生肖鼠

生肖鼠2021年與太歲相合，因此整體運勢都相當不錯，且升遷機會也較多，而直至端午節前後，無論正財還是偏財運都有上升趨勢，因此生肖鼠在這段期間，可以嘗試接觸過去未曾做過的項目，說不定會有意外收穫，再者，他們人際關係佳，搭配財運大漲，不管在職場還是生意上，都容易收獲豐厚財富。

2.生肖虎

生肖虎2021年與太歲構成寅丑暗合，正財偏財都呈現上升趨勢，今年事業運相當不錯，獲得不少大顯身手的機會，不過在投資方面仍需小心謹慎，不可盲目下手，在端午節前後，又將有正財星入命，因此財運會越來越旺，再加上生肖虎平時相當努力上進，在吉星的幫助下，能獲得上司認可，還有加薪的機會。

3.生肖蛇

生肖蛇2021年與太歲相合，帶來財星與財庫，使他們不僅有許多賺錢機會，還能留住賺來的錢，端午節前後他們的運勢相當旺，甚至還有貴人相助，無論從事哪一種行業，生肖蛇都能通過正常渠道獲得財富，另外，屬蛇者本身就很有生意頭腦，因此賺錢方面頗有天賦，他們會有效利用賺來的錢，以投資的方式錢滾錢。

(中時新聞網)