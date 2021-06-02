為因應全球商品需求反彈，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國擬於6、7月以謹慎的速度增加原油供應，並預期美、中這兩大石油消費國需求反彈強勁，帶動油價周二升破每桶70美元，周三漲勢不歇，持續位於兩年多以來高點。

布蘭特原油期價繼周二大漲1.3％至每桶70.25美元，創2019年5月以來最高收盤價，周三續漲0.22美元或0.31％，報每桶70.47美元。

美國西德州中級原油期價周二強升2.1％至每桶67.72美元，創2018年6月以來最高，周三續揚0.18美元或0.27％，報每桶67.90美元。

石油輸出國家組織（OPEC）和盟友合組的OPEC+周二同意，依循先前決議，7月起每日增產45萬桶原油。另外，沙國也同意持續放寬另一個今年稍早啟動、單方面每日減產100萬桶的計畫。

沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）會後說法也挹注市場信心。他表示，已見美、中強勁的需求復甦，疫苗接種速度將進一步為全球油市帶來平衡。

ING經濟學家指出，「市場顯然對於今年下半抱持更具建設性的前景，OPEC+看好9月到年底前，市場庫存將大幅降低」。

(工商 )