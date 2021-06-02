資訊應用服務供應商聚碩科技(6112)公布5月營收為新台幣8.5億元，較去年同期減少29.02％。累計1～5月營收為新台幣47.1億元，較去年同期減少16.3％。聚碩表示，5月營收較去年同期減少原因係因受上游缺料，晶片短缺，及受到COVID-19疫情影響，致交貨延遲。

聚碩科技於今年1月4日合併的Corex屬共同控制下企業合併，依據IFRS需同步重編去年合併營收，今年5月營收較去年同期重編後之營業收入減少33.15％；累計1～5月營業收入較去年同期減少21.31％。

聚碩科技表示，看好疫情趨動下帶來雲端運算的成長動能，客戶將積極強化公有雲和私有雲的布署，除已和IBM完成續約，深化夥伴關係外，因應遠距辦公所浮現的資安危機，聚碩科技將於6/17及6/24舉辦線上資安論壇，就近期所面臨的資安風險為企業用戶提供第一手的觀察與趨勢分享。

聚碩表示，未來將持續精實代理布局與投資管理，為客戶儲備未來數位化、自動化、智慧化最需要的數位轉型軟硬體整合工具，推廣網路、系統、資安、應用軟體、資料庫、雲端等六大領域產品。

(工商 )