國際原油市場2日又出現一波漲勢，西德州中級（WTI）原油期貨每桶已漲至68美元水準上方，再創2018年10月以來高點；布蘭特油期價格也漲破70美元/桶整數關口，來到70.94美元/桶，是2019年5月以來的新高。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正2日對此表示，原油市場昨日出現一個關鍵指標，2021年12月交割的WTI期貨相對2022年12月交割WTI期貨合約的溢價，達到了兩項合約開始交易以來的最高水準，也就是說，市場對原油價格上漲的樂觀預期持續擴張。

此項市場的樂觀反映，源自石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）1日會議作出的決定：維持7月增產計畫不變，也就是一年前達成的共識7月增產84.1萬桶，且會維持不變直至2022年4月。

楊傲正認為，OPEC+的會議決定相對保守，除了7月的增產產量不變外，也沒有討論是否在7月後進一步擴大產量。與會者的保守觀點，部份來自全球疫情因變種病毒而出現小幅反彈的跡象，各界擔心疫情萬一再度爆發，將影響當前原油需求的預期，因此對增產計畫相對謹慎。

OPEC+對增產相對謹慎，但楊傲正分析，全球經濟復甦態勢良好，市場對原油需求的預期愈發旺盛，假如OPEC+繼續維持產量不變，市場供應將會變得緊張，推動原油價格進一步創新高。

(工商 )