新冠肺炎疫情肆虐，PayEasy福利網表示，站上內用餐券全面改為外帶、自動化帳務系統協助企業員工退訂旅遊行程、全站25萬件宅配商品每天出貨，協助企業對戰疫情，帶動潛在客戶紛紛浮上檯面，促使PayEasy福利網2021年簽約福利金可望較2020年再成長30％。

PayEasy營運長王鈺琇指出，2020、2021年在疫情壓力下，PayEasy福利網新簽約或新增福利預算的產業主要以國內外半導體業、醫療業、電機電子、海空運等領域為主，一方面反映產業景氣，另一方面則因疫情，更多企業選擇以非接觸式數位化平台來滿足員工福利需求。

國內禮贈市場每年在台之國內外企業員工福利金市場規模約達新台幣400億元，但整體使用數位化解決方案的比例尚未達10％，近幾年來，隨著數位科技的發展，手機APP的使用率大幅提升，企業福利金電子化已成趨勢，因此，企業積極推動員工福利數位化，此市場在近幾年以5％穩健擴張。

然而，2020年1月開始至今長達17個月的新冠疫情，卻大大加速此一趨勢。王鈺琇指出，自2020年起，PayEasy福利網簽約企業家數與金額大增20％，福利網商品兌換與銷售的業績相較去年同期（1～5月）也成長35％，以目前趨勢預估，今年新簽約企業福利金的總額，將較2020年再增30％。

(工商 )