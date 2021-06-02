本土疫情持續延燒，花蓮確診個案迄今已累計36例，其中天佑帽行的老闆娘及一名高齡80歲的老翁，日前因重症而紛紛轉至花蓮慈濟醫院接受治療，照護團隊以中西醫合治後，2名患者的病況持續好轉，令人振奮的是，80歲的重症老翁昨轉為輕症後，目前已轉進專責病房持續接受照護。

天佑帽行老闆娘及其兒子在上月29日相繼染疫後，沒想到老闆娘在花蓮醫院隔離治療2天半症狀卻未見好轉，31日轉至慈濟醫院重症病房。他的兒子雖然仍在花蓮醫院隔離治療，不過擔心母親病況，在臉書社團上PO文，提及母親的口頭禪「天佑帽行、天佑花蓮、天佑台灣」，並稱自己不孝，無法在母親身邊保護她，因為還有很多人愛她，不能失去她，懇請網友一同集氣祈禱，上千名網友也紛紛留言祝福「一定要早日康復！」

花蓮慈院院長林欣榮指出，老闆娘到院時，因血氧濃度已經相當低，病況比較危急，屬於重症中，病況比較差的患者；她也在中西醫合療團隊的照護下，24小時後，好轉中，且血氧已恢復，生命現象比較穩定了，照護團隊仍會持續中西醫合療，盼各界持續為病人集氣祝福。

林欣榮說明80歲高齡重症患者的病況，他是慈濟醫院收治的首位高齡的重症患者，到院時意識不清，有發燒、呼吸困難等症狀，原本評估若病情惡化虛插管治療，所幸經重症照護團隊以中西醫合療，連續4天投以治療的西醫標準用藥及淨斯本草飲濃縮液後，病情好轉且退燒，評估其意識及呼吸恢復正常後，現已轉入輕症專責病房。

林欣榮強調，慈濟醫院的照護團隊會盡全力守護每位患者，儘管目前沒有治療的特效藥，但在中西醫團隊合力的救治下，希望每位重症病人能轉為輕症，輕症病人也能早日康復出院。

林欣榮今下午也和副院長何宗融前往花蓮縣政府，向縣長徐榛蔚、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥說明目前收治患者的現況；徐感謝照護團隊以中西醫合療方式幫助病人，期許重症患者能轉為輕症，輕症持續控制轉為陰性，她和縣府團隊祝福病人早日康復外，也會淡大家一起努力，齊心防疫，讓疫情早日消失。

(中時 )