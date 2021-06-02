彰化縣衛生局公布確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增10例確診，累計確診人數達176人，水果傳播鏈才要平息，卻又新發現麻將牌咖有傳播鏈，且至少已經造成16起確診，最棘手的是牌友到處搭牌，彼此可能還不相識，又在隱蔽的空間裡，彰化縣衛生局長葉彥伯擔心，潛藏的風險正在醞釀中。

彰化縣衛生局最新公布確診個案，5月16日至6月2日的麻將、十三支牌友聚會場所至少就有5個點，包括埤頭、員林，另一處足跡是確診者到過北斗九如五金百貨量販廣場。

葉彥伯指出，麻將傳染鏈造成5月底一波群聚感染，牌咖們跨縣市、跨鄉鎮、參與者不一定互相認識，又長時間共處同一個空間，容易擴散到同住家人、職場和社交場所，恐怕水果盤商傳播鏈潛藏風險更高。

彰化縣衛生局表示，麻將牌咖傳染鏈的可能範圍擴及南彰化13鄉鎮，包括埔鹽鄉、大村鄉、二林鎮、溪湖鎮、埔心鄉、員林市、永靖鄉、田尾鄉、社頭鄉、埤頭鄉、北斗鎮、田中鎮、溪州鄉。期間又出入，出現症狀，一定要前往醫院篩檢。

(中時 )