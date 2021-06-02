拓荒者在關鍵第5戰兩度延長敗給金塊，但是主將利拉德(Damian Lillard)的表現威震籃壇，單場55分、12顆三分球，業界都在讚揚他的勇猛。籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)推文大讚利拉德「開啟了上帝模式的外掛」「我連發4則推文，試圖要描述達米安利拉德這場大師之作，但我為之語塞了。」

利拉德全場投24中17，三分球17中12，罰球10中9，還有10個助攻，他唯一沒辦法贏球的原因是隊友不幫忙。勇士克雷湯普生(Klay Thompson)原先保有例行賽單場14顆、季後賽單場11顆三分球的雙紀錄，他曾預言這個紀錄應該撐不久，就算沒被隊友柯瑞(Stephen Curry)超越，他自己傷癒之後也可能再創新高。如今利拉德果然刷新了季後賽的三分球紀錄。

魔術強生：「利拉德，歐買尬。」

柯瑞：「一句話，達米安利拉德。」

退役球員吉爾(Kendall Gill)：「利拉德是神！」

球評凱勒曼(Max Kellerman)：「我講過很多次了，關鍵時刻利拉德比柯瑞還狠。」

杜蘭特：「這是超自然的體驗。」

金塊總教練馬龍(Michael Malone)：「利拉德今晚是超人。」

在眾人一片驚嘆聲中，金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)反倒覺得沒什麼，他表示「利拉德本來就是這麼強啊。」

最有趣的則是數據網站StatMuse的推文：「adsfsdafsadftaywgtrearadsfasdf」意思是已經嚇到語無倫次，或是暈倒而整個人壓在鍵盤上了。至於利拉德本人的回應，大家也都能猜到。他賽後說：「這不重要，畢竟我們還是輸了。」利拉德一直都是以團隊至上的人，這是讓大家更欽佩他的原因。

(中時新聞網)