「一切來得太突然，就這樣畢業了」，受疫情影響，台東女中今天舉行線上畢業典禮，雖然是在家裡畢業 ，不少應屆畢業生還是穿上制服，甚至化了妝，參加這一生只有1次的畢典，有學生說，不能和大家一起哭、一起笑，很難過，卻是「屬於我們共同限定的回憶」。

「在家裡的畢業典禮，還真的蠻空虛的」，東女畢業生說，雖然大家有一起視訊通話，但是真的很難想像掛了電話之後，就再也不是高中生了，不能和大家坐在一起，一起哭、一起笑，一起回憶這3年，真的很難過，雖然羨慕正常的畢典，卻是屬於我們共同限定的難忘回憶。

1位美術班畢業生怕錯過時間，調了6個鬧鐘，還特地穿上制服，讓宅在家的畢典更有儀式感，她說，在穿制服的時候一邊回想第1次穿上潔白的制服，再看著鏡子裡面已經沾滿顏料的衣服，覺得3年過的好快好快。

另有1位畢業生表示，一切來得太突然，大家來不及拍照，來不及簽名，就這樣畢業了，有點遺憾跟失落感，希望疫情趨緩之後，能補辦簡單的畢典；還有畢業生說，平常校長在升旗時說話，總是巴不得早點結束，這次校長的畢典致詞，卻讓她懷念以往再平常不過的校園生活。

台東女中今天上午9點舉辦預錄線上畢業典禮，畢聯會模擬高中三年的點點滴滴還有各種照片跟影片，雖然少了儀式感，卻也讓許多畢業生超感動；上午9點不到，畢業生們就在家裡正襟危坐電腦前，不過因為沒有點名，也有畢業生睡過頭，來不及參與。

東女校長王垠在致詞時分享1本書「反脆弱」，他說，脆弱的相反不是堅強，而是反對脆弱，在疫情當中，期許應屆畢業生們，以剛強的意志面對所有的橫逆。

此外，台東高中也將於4日上午在youtube頻道舉辦預錄直播畢業典禮，並且有留言區讓大家互動。

(中時 )