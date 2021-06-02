疫情指揮中心指揮官陳時中，今天指稱鴻海集團創辦人郭台銘所屬永齡基金會採購疫苗文件，缺少原廠證明授權書，並不算送件。對此郭台銘辦公室回應，授權書一事，待釐清相關資訊再對外回應。而前民進黨立委沈富雄就對郭台銘採購疫苗一事表示，郭台銘出手，這無疑給蔡政府重重打了一巴掌。

永齡基金會執行長劉宥彤，1日貼文4點聲明，駁斥中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫師李秉穎說法。(突/翻攝自 劉宥彤臉書)

沈富雄2日在臉書表示，郭台銘出手，在採購疫苗的爭議中，揮出漂亮的一擊，完勝陳時中抗疫下半場：

第一，直接向德國原廠採購，繞過代理的上海復星醫藥。

第二，由德國空運抵台，保證原汁原味。

第三，民不與官鬥，遵照政府的最新要求，完全照辦。

第四，連代辦相關事務的台康生技，郭也是大股東，不假他手。

第五，500萬劑，是完成70%全民覆蓋率所需的15%，是大手筆，不是小兒科。

沈富雄強調，這五招幾乎是無懈可擊，首先郭台銘可能與BNT總公司已完成應有的談判，政府無插手餘地。其次，打破虛驕的「中央統籌」的格局。這無疑給蔡政府重重打了一巴掌，但蔡再沒面子也要忍辱吞下去，因為人民一定會100%站在郭董這一邊。眾人皆知，台灣在防疫上半場，成績亮麗，靠的是人民聽話，下半場也可以迎頭趕上，靠的是全民的熱誠擊潰僵固的官僚體系。

循郭台銘模式，完勝抗疫下半場 郭台銘出手，在採購疫苗的爭議中，揮出漂亮的一擊，重點如下： (1)直接向德國原廠採購，繞過上海复星。 (2)由德國空運抵台，保證原汁原味。 (3)民不與官鬥，遵照政府的最新要求，完全照辦。 (4)連代辦相關... 由沈富雄發佈於 2021年6月1日 星期二

(中時新聞網)