女兒總是父母們的心肝寶貝，從小在呵護下長大，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、處女座、金牛座的女性在婚前是嬌滴滴的公主，養尊處優，從來不用為家務操勞，婚後卻會有180度大轉變，甘願為了家庭盡心盡責，甚至一手包辦所有家事，成為賢惠溫婉的好妻子、好媽媽。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座個性溫和、善解人意，說起話來很秀氣，是父母的掌上明珠。她們不僅氣質乖巧，更有一顆多愁善感又細膩的心，很討人喜歡。婚後她們會展現溫柔體貼的一面，為了讓心愛的人過得舒服，她們甚至會獨自攬下所有家務，除了精心準備一日三餐，更會忙裡忙外打掃，化身成柔情的好老婆。

▍2.處女座

處女座女性長相柔美、性格溫和，在父母的疼愛下，日子過得十分愜意，她們總是妝容精緻，打扮得體，美美地出現在眾人面前。而在婚後有了自己的家，身為細節控又有點強迫症，她們看不慣家裡髒亂，就會親自扛起收拾和整理的工作，高貴柔美小公主就這樣化身為完美賢妻，精心照顧另一半。

▍3.金牛座

金牛座女性天生具備淡然恬靜的氣質，是形象端莊大方的小公主，她們長相清秀，個性自帶幾分慵懶的韻味，很受大家歡迎。婚前，她們對父母十分孝順，也深受父母萬般寵愛。婚後，金牛女就變成勤快可愛的妻子，她們甘願在上班時努力工作賺錢，下班後宅在家裡幫忙做家事，為了美好的生活品質，完全閒不下來。

(中時新聞網)