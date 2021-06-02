雲南「斷鼻家族」亞洲野象北遷500公里長征逼近昆明過程數月來，已吸引一批「粉絲」，也出現一些「亂象」，有人沿途撿拾蒐集象糞；更有追象群直播主，為流量直播吃野象吃剩鳳梨，已遭平台以有搏眼球嫌疑，封禁直播功能。

澎湃新聞報導，6月2日，在雲南省玉溪市紅塔區新寨村附近的黃草壩路上，交警實施了臨時交通管制，車輛需前線指揮部批准方可進入新寨村。連日來一直備受關注的北上野生亞洲象群於1日進入了新寨村，此處距離昆明市晉寧區地界僅約兩三公里。

現場執勤交警表示，他們2日凌晨1點到此設點，輪流值班。一名交警說，在處置野象群北上事件的過程中，他執勤時4次目睹野象，6月1日在清水河時他們距離野象直線距離約50米，不少人聚集在交通管制點附近圍觀。

報導稱，之前在峨山縣城看到過野象的民眾納智剛說，當時「我們有兩三千人在看，大的大象有2米多高」。6月2日，納智剛駕駛貨車給黃草壩村民送菜，拉了25框蔬菜，因為交通管制無法進入，他只能聯繫裡面的村民開麵包車出來把蔬菜轉運進去。

此外，最近一直關注野象的村民郭強，也騎車趕到這裡。之前他騎車10多公里趕到清水河尋找大象的糞便並拾撿裝在電動機車上，已有10坨，他說是為了「好玩兒」，「種花也可以」。6月2日上午，「網路主播吃播雲南亞洲象群吃剩的鳳梨」話題引發人們熱議，並登上微博熱搜第一。

對此，平台工作人員透露，經排查，該帳號在相關直播過程中確實出現「主播吃鳳梨」畫面，因部分視訊存在搏眼球的嫌疑，目前抖音平台已封禁該帳號的直播功能。涉事抖音主播表示，事發6月1日下午。他到象群前幾天經過的地方──洛河鄉進行直播，吃了一些放置在大象途經地的鳳梨。天氣炎熱，一些鳳梨已經壞掉了，他撿了一點，並非和大象搶食。「聽工作人員說（象群）離我有2、30公里。有野象的地方都有工作人員，也不讓人靠近。」

隨後，該主播發布影片辯解稱，他到大象的投餵地直播時，撿起一個鳳梨，稱「我要嘗一下這個鳳梨好不好吃」，但實際沒吃。

「斷鼻家族」15頭亞洲象自2020年3月從雲南省西雙版納自然保護區「出走」後到達普洱，途經普洱市墨江縣，玉溪元江縣、峨山縣，北上遷徙了近500公里。途中，另外兩頭家族成員已返回原棲息地。

官方微信公號「玉溪發布」5月28日發布的《亞洲象防範指南》稱，亞洲象夜視能力強，喜歡在夜間活動，為了安全，要做到夜間不外出到監測員禁止人員活動的區域；狗的叫聲會招引亞洲象攻擊狗而殃及其他；遇到亞洲象至少保持300米以上的距離，不圍觀、不挑逗、不驅趕、不驚嚇、不傷害、不慌亂，觀察環境快速撤離。

(中時 )