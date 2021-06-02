高雄鳳山賭場群聚案共造成15人染疫，先前一直找不出感染源，經過多日調查，高市府2日宣布抓到感染源頭，竟是先前確診的仁惠醫院男行政人員，該男隱匿曾到鳳山瑞竹路賭場打牌的事實，高市府對他處以30萬元罰款。消息傳出，讓眾多高雄人覺得難以理解，認為他連去萬華都敢說了，為何去賭場不敢說？

這起1傳15的毒麻將群聚染疫案，高雄市追查指標個案鳳山按摩師（案5888）感染源，發現他常至瑞竹街打牌，接觸案6771，再追查案6771電子足跡，發現先前確診、5月10日發病的的仁惠醫院男性行政人員（案2069）曾在5月12日到瑞竹賭場停留10小時。高雄市長陳其邁痛批，該名仁惠醫院行政人員隱匿足跡，將依法重罰30萬罰鍰。

對於這名仁惠醫院男行政人員，隱匿去瑞竹賭場的足跡，引爆許多高雄人的憤怒，眾多網友在PTT高雄版留言：「太誇張了」、「他去萬華都交代了，牌仔間不交代是在想三小」、「嫖妓都被家人知道了，有差一個賭博嗎？」、「這個人真的太可惡了」、「他若不隱匿賭場，牌友們現在應該跟仁惠一起解隔離了」、「每個人的價值觀不同，可能有的人嫖不怕人知，但賭不行」、「賭場有比阿公店難以啟齒嗎」、「2069造成高雄的損失絕對超過30萬的10倍以上」。

(中時新聞網)