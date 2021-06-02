受國內疫情升溫影響，各縣市防疫警戒升級，尤其北部地區最為嚴重，導致低溫貨物量大增，但貨運業者運能不足，多家業者昨宣布暫停新竹以北的低溫貨物配送，此舉驚動交通部，認為影響基本民生需求甚鉅，上午與各業者溝通協調後，目前嘉里大榮公司尚有運送餘裕可配合，其餘業者則同意盡速消化物件並檢討配送策略。

交通部指出，目前提供低溫運送服務且較具規模的貨運業者，包括嘉里大榮、統一速達、新竹物流、宅配通等，其中嘉里大榮公司目前運能尚有餘裕，交通部長王國材商請業者同意協助解決現階段運能不足問題，近日有農產運送需要者，可進一步洽詢嘉里大榮公司各地分區營業處所辦理。

至於統一速達、新竹物流、宅配通等公司，則會利用6月1日至6月4日暫停服務期間，儘速消化既有貨件，並檢討營運策略，期滿立即恢復運送。另新竹物流公司已預計於近期陸續擴充300輛低溫配送車輛投入營運。

交通部表示，已與農委會、公路總局、4大貨運業者建立溝通聯絡平台，後續農漁牧場倘遇產品配送問題，可直接向農委會提出，並由該會統籌需求後與貨運業者商議，必要時公路總局亦會進一步協調。

(中時 )