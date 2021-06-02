台東出現確診個案後，衛生福利部台東醫院成為專門收治新冠肺炎的專責醫院，成為台東抗疫第一線，承受極大的壓力，立委劉櫂豪今天致贈300杯飲料給部東醫院員工，對抗疫英雄表達感謝。

劉櫂豪今天致贈300杯飲料送給部東醫院的所有員工，特地向6間不同台東飲料店家訂購，藉此機會支持台東在地商家，也讓不同輪值的醫院工作人員有不同口味的選擇。

劉櫂豪表示，小小的心意感謝部東醫院，也希望在這過程中部東的抗疫英雄都能平平安安，謝謝你們的付出及辛苦。

(中時 )