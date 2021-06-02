挺醫護也挺店家 立委送飲料為抗疫英雄致謝 18:402021/06/02 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委劉櫂豪送300杯飲料給部立台東醫院的員工。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東出現確診個案後，衛生福利部台東醫院成為專門收治新冠肺炎的專責醫院，成為台東抗疫第一線，承受極大的壓力，立委劉櫂豪今天致贈300杯飲料給部東醫院員工，對抗疫英雄表達感謝。 劉櫂豪今天致贈300杯飲料送給部東醫院的所有員工，特地向6間不同台東飲料店家訂購，藉此機會支持台東在地商家，也讓不同輪值的醫院工作人員有不同口味的選擇。 劉櫂豪表示，小小的心意感謝部東醫院，也希望在這過程中部東的抗疫英雄都能平平安安，謝謝你們的付出及辛苦。 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 醫護迅速動員 民生物資供給無虞 (中時 ) #劉櫂豪 #醫護 #飲料 #台東 #部東醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 清潔員消毒「包到只剩眼睛」中暑倒路邊 民眾淚崩超心疼 10:402021/05/18 社會 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 疫情噴發 機師酸：歡迎自主管理 嗆台中還沒三級嗎 07:292021/05/18 生活 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 外送員便當丟地上 和平醫護哭了：我們是有多髒 06:462021/05/18 生活 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 11:042021/05/18 政治 寶島熱門新聞 台東女中線上畢典 畢業生限定的專屬回憶 - 寶島 餐廳歇業魚價砍半 台東魚商改推宅配：包到手軟 - 寶島 低溫宅配大塞車 團膳業者伸援手 - 雲林縣 獨〉彰化頂庄國小停招廢校走入歷史 疫情9畢業生沒畢典全校不捨匆道別 - 寶島 苗縣消防局第2大隊 防疫勤務裝備DIY - 苗栗縣 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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