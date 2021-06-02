立院周一通過紓困條例修正案附帶決議，要求前往離島各航空站與港口均設快篩站全面篩檢，但指揮中心卻僅允許有症狀者或過去14天有症狀者進行快篩。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，過去餐飲禁止內用，指揮官陳時中說各地有不同情況，如今不准離島快篩根本是兩套標準，他批評，若「本島一命」，憑什麼陳時中要讓「離島認命」？

澎湖、連江和金門縣政府要求昨日起入境民眾須全面篩檢，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱違法，因此撤銷該公告，行政院長蘇貞昌則強調國家是一體的，全國防疫政策一致，不能產生混亂雜沓、「國中有國」亂象。

對此，文傳會副主委黃子哲說，金馬澎是離島，醫療資源匱乏，面對疫情是更加脆弱與敏感，疫情期間也難稱上是同一個生活圈，離島地方首長採行更加嚴格的防疫措施，情有可原也是因地制宜。

「事實上，陳時中不准離島快篩，根本是兩套標準」，黃子哲指出，過去餐飲禁止內用，各縣市有不同規定，陳時中被問到全國是否需要統一時，陳說各地有不同情況，不見得要統一。

黃子哲質疑，陳時中怎麼現在看不見離島的不同情況，需要不同的防疫措施？難道是因為金馬澎不是民進黨的執政縣，綠色是原諒的顏色，藍色就變成被晾在一旁的顏色？

黃子哲認為，離島快篩是經立院朝野政黨做出的決議，但陳時中依然故我，猶如太上皇，凌駕民意，藐視國會。如果「本島一命」，憑什麼陳時中要讓「離島認命」？奉勸陳時中懸崖勒馬，收回撤銷令，否則被傲慢與政治蒙蔽的陳時中，應該下台，再擋離島的防疫措施，就等同是在草菅離島的人命。

(中時 )