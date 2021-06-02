創世基金會台東院院長王玉鳳表示，植物人萬一染疫都是外界帶進來，所以她特別要求照服員及護理員一定要採「點對點」防疫，也就從上班到下班，只有兩個點，中間不得再到其它場所，她說，自己就住在金峰鄉新興村，也是台東疫情最嚴重的熱區之一，所以也謹守點對點的原則。

台北市某長照機構發生群聚感染，專門安置植物人的創世台東院不敢掉以輕心，院長王玉鳳表示，長照機構的老人或植物人如果染疫，通常都是被動式傳染，也就是從外面傳進來，風險還是很大，因此他們也希望爭取工作人員優先施打疫苗，但是台東疫苗短缺，到現在都還沒打第1劑。

王玉鳳說，目前已加強院內的工作人員必須採「點對點」防疫教育宣導，也就是只在工作跟家裡兩個點，不管是上班前或下班後，都不要亂跑到其它地點，以避免更多接觸的機會，所有的照服員及護理員，都僅限於回家跟工作的「點對點」足跡。

台東縣今天又新增4名確診，已累計21名確診者，多數出現在太麻里北里村2-6鄰及金峰鄉新興村2熱區，王玉鳳說，自己就住在新興村，採購圈也都在太麻里，每天上下班往返，難免忐忑不安，還好全村都已做完快篩，但是身在疫情熱區，基於保護院內的植物人，她更謹守「點對點」的防疫作為。

此外，台東縣長饒慶鈴表示，北部長照機構發生群聚感染，縣府持續關注中，目前因為疫苗劑量不夠，未來因應疫情變化，也會視情況將長照服務人員施打疫苗的序位提前。

(中時 )