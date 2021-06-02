嘉義縣禮儀師許正寶，5年前展開斜槓人生兼職務農，以無毒栽植方式種植稻米，今為嘉義縣消防局送上自產的平安系列友酵米。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

許正寶送平安米，希望消防局同仁出勤都能平安歸來。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣禮儀師許正寶，5年前展開斜槓人生兼職務農，以無毒栽植方式種植稻米，近來因疫情嚴峻，消防人員載運確診或有染疫疑慮患者的機率變高，今2日許正寶特地為嘉義縣消防局送上自產的平安系列友酵米，希望守護人民的消防弟兄每次出勤都能平安歸來。

家住鹿草鄉，原專職禮儀司儀的許正寶，兼職變青農後成立「寶哥友酵農場」，為讓民眾能夠吃的安心，以有機酵素代替人工肥料與農藥使用，採無毒栽種方式種植稻米，並取名「友酵米(孝順の米)」。

因近日與消防友人談到新冠肺炎疫情嚴峻，了解到消防同仁執行新冠肺炎救護勤務，須穿著密不透風的防護隔離衣執勤，完成任務得等全車消毒後才能脫除隔離衣，常常一個勤務下來早已全身濕漉漉。

而119報案專線24小時輪值的執勤員，在受理報案時必須為所有消防同仁守住第一關，詳細詢問欲救護患者TOCC，包括旅遊、職業、接觸、群聚史，讓已有12例確診的嘉義縣疫情不再擴大。

許正寶因一心希望消防同仁執行新冠肺炎勤務都能平安歸來，決定致贈全縣消防同仁「友酵米-平安系列」，要以平安寓意守護縣民，讓大家平安、疫情退散，而鹿草鄉鄉民代表施主席坤霖得知許正寶欲贈平安米給全縣消防同仁後，也表示要盡一分心力。

嘉縣消防局表示，在這波疫情影響下，許多餐飲業被迫暫時歇業，也間接影響稻米銷售業績，許正寶卻在疫情嚴峻時雪中送炭，令人感佩。

(中時 )