南投縣政府2日表示，曾前往東方紅時尚會館、養生館消費者及從業人員，快來預約採檢，我們會幫你保密。（南投分局提供／黃國峰南投傳

由於南投縣新冠肺炎個案大部分為KTV、養生館消費者及從業人員，南投縣衛生局長黃昭郎，2日宣布，即日起至9日啟動「東方紅時尚會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」，凡工作人員及消費者，以電話預約採檢，身分「絕對保密」，就是希望徹底杜絕此類消費場所成為防疫破口的可能。

黃昭郎指出，鑒於南投確診個案有5件與東方紅養生會館有關，因此啟動專案，採檢對象為曾前往東方紅時尚會館、養生館消費者及從業人員，採電話預約，由衛生局評估後安排至所在地醫院進行核酸（PCR）檢測，採檢結果會盡速以簡訊通知，而且身分保密。衛生局預約諮詢專線：049-2222612，預約服務時間：6月2日至6月9日上午9時至下午5時。

另黃昭郎表示，5月31日南投再獲中央撥配3,300劑AZ疫苗，6月1日已分配給縣內6家醫院及13鄉鎮市衛生所，預計6月8日前可完成施打，屆時醫事人員接種率可從目前的55.9％提升為73.8％，警察施打人數也會從142人增為992人，消防人員則從343人增為886人。

至於長照機構是否列疫苗優先施打對象，黃昭郎表示，因目前縣內之護理之家、養護機構工作人員均遵照防疫準則，分班分流、禁止探視等降低群聚措施，持續穩定有效，加上全縣長照機構受照顧及工作人員總數達6,092人，將再參照中央撥配疫苗優先施打順序原則及疫情變化密切滾動式檢討。

(中時 )