旺宏教育基金會推動「閱讀科學找樂子」活動，今年獲獎名單及團體獎評選結果出爐。「最佳閱讀專案」由彰化高中劉曉倩和蔡孟祐老師以「眼見為憑的元素光譜世界」專案獲得，台北市建中學童禕珊與朱芳琳老師則以「從『我的十堂大體解剖課、談醫學倫理』」獲選「特別創意獎」。

為了讓科學的學習更加生動有趣，旺宏教育基金會自2015年起舉辦鼓勵高中生科普閱讀及心得寫作的「閱讀科學找樂子」活動，希望由第一線老師量身打造適合學生的閱讀推廣計畫，並由老師評選同學作品，相關獎勵則由基金會提供。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，今年基金會綜合考量專案之創意度、參與人數、獲獎作品品質、跨域整合及資源運用等多項指標外，也首度納入網路票選結果，最後評選彰化高中劉曉倩與蔡孟祐老師為「最佳閱讀專案」；另考量專案之創意性，特別加碼「特別創意獎」頒予建國中學童禕珊與朱芳琳老師。

彰化高中劉曉倩和蔡孟祐老師的專案運用巧思，透過閱讀及資料蒐集讓學生製作「元素方塊」，將化學周期表中各個元素的相關性質及實驗，簡述在元素方塊的六面上，並將實驗影片及元素說明製作為QR code。

過程中除了讓同學了解化學元素的基本原理，QR code的設計讓視障生也可聆聽「元素方塊」上的相關資料。所有製作完成的「元素方塊」最後展示於學校圖書館，讓原本艱澀難記的化學元素，以輕鬆有趣的方式帶動學生積極學習。

建國中學童禕珊與朱芳琳老師的專案是配合動物生理學的課程，鼓勵學生閱讀何翰蓁老師的《我的十堂大體解剖課》一書，除了寫下閱讀心得，也從中選擇一個主題手繪器官構造，並邀請作者何翰蓁教授進行專題演講及參與評選。

獲獎的童禕珊老師表示，專案的規劃是希望藉由這個過程，讓同學對醫學領域有更清楚的認識，能對生命倫理有更深的體悟，並能從美學的角度切入課程的學習，從學生的作品中，看到了課堂之外不同的表現，有些詳細地描繪器官，有些則發揮創意，以漫畫方式完成作品，最後的成果相當令人驚豔！

(中時 )