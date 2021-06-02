長期關注台灣事務的日本資深媒體人野嶋剛2日透露，為對台灣大力援助2011年311震災進行「報恩」，日本有國會議員建議提供達1000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，大幅緩解台灣面臨的新冠肺炎（COVID-19）疫情；但要完成這項令人振奮的大計畫，仍有多個問題需要解決。

野嶋剛在日本新聞雜誌網站「WEDGE Infinity」的專欄中表示，時值311震災十周年，在台灣為新冠肺炎疫情焦頭爛額時，無論日本政府和民間，都贊同向台灣提供AZ疫苗。一方面作為報恩，另一方面是該疫苗尚未取得作為公費疫苗的許可，而日本下訂的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗已足夠國內使用，希望能在9月使用期限到期前，讓已到貨的3000萬劑AZ疫苗發揮最大作用。

野嶋剛透露，日本政府內部在剛開始討論時，曾提出無償提供100萬劑AZ疫苗的方案，但有國會議員認為數量太少，與台灣對311震災的鉅額捐款不成比例，提議將數量提高至1000萬劑。不過由於台日之間沒有正式外交關係，而現有「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」恐無力處理醫療物資，預計可能透過疫苗全球取得機制（COVAX），或藉醫療團體或慈善團體向台灣提供疫苗。

不過在這波疫情中，台灣政府面臨強大外界壓力，為避免受進一步干擾，這批疫苗可能在運抵台灣機場前，都會進行嚴格保密。且由於這批疫苗的取得管道較為特殊，若台灣民眾施打後出現副作用，恐出現責任歸屬問題；不過野嶋剛認為，因為國際慣例便是由使用者承擔法律責任，台灣政府應能理解及接受。

不過時間問題也是一大關鍵。台灣和日本同樣身處天然災難頻發的區域，近年來互相在有難時提供支援，形成可貴的互助氛圍；但由於台灣預計8月起施打國產疫苗，因此若不在6、7月台灣最需要疫苗的防疫空窗期提供，將讓實際和政治效果大打折扣，因此希望日本政府能在6月中以前提供疫苗。

(中時新聞網)