教育部重組康寧大學董事會，公開徵求董事候選人，共有群組董事5組及個人董事40人交件，推選小組於今日召開書面審查初審會議（視訊），共選出群組董事2組、個人董事19名進入第2階段，入選名單將於6月9日康寧大學座談會（視訊辦理）時正式公布。

康寧大學原董事會因未能完成捐資支付台南校區土地權利金承諾，經教育部於去年7月聲請法院解除全體董事職務，法院於去年11月17日裁定解除全體董事職務。

教育部業私立學校法規定，就熱心教育之公正人士中，指定學校師生代表、工會代表及相關領域專家學者組成康寧學校財團法人董事推選小組，並在今天對交件的5組群組董事及40個個人董事召開書面審查初審會議。

教育部表示，本次初審評選標準包含辦學理念、校務發展規畫、教職員工生相關權益維護及經費籌措來源等4項，最後選出群組董事2組、個人董事19名進入第2階段。

(中時 )