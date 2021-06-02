獨/心疼護理妻投入前線辛勞 連體嬰忠義願做最強後盾

台灣疫情確診數每日飆升，不少醫護人員紛紛投入最前線，但醫療量能恐面臨不足的狀態，而台灣首對分割成功的連體嬰張忠義，他的護理師妻子蔣文燕，也在這次投入疫情救援的前線，忠義接受《中時新聞網》訪問，透露醫眷心聲，更淚喊「願當愛妻最強後盾」。

陽光暖爸張忠義雖不捨護理妻工作辛勞，但力挺她投入疫情前線救人。（照片/游定剛 拍攝、張忠義 提供）

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分秒必爭、救援前線，忠義的護理妻投入前線救命，反而犧牲陪伴與5歲雙胞胎兒女的天倫之樂時光，孩子們時常吵著找媽媽，忠義反而都會跟他們說「媽媽現在忙著打病毒，保護其他人，才能保護大家」年幼的兒女們，似懂非懂的，但都非常乖巧聽話。忠義透露，老婆早出晚歸，時常得10、11點多才回到家，但孩子們早已上床睡覺，有時甚至隔了2、3天才會見上一面，不過為得就是守住台灣的疫情。

忠義的5歲雙胞胎兒女，能懂得媽媽醫護前線救援的辛勞。（照片/張忠義 提供）

醫護從業員所面對的身、心壓力，是外界無法體會的，忠義提及，能想像她們每天眼睛罩著護目鏡，戴著手套、口罩，非常悶熱狀態下，每天長達10多小時，像這樣狀態已近2個月時間嗎?忠義雖不捨愛妻辛勞，但全力支持，因為有醫療人員的努力，台灣才可以守得住疫情。

忠義感謝台灣醫療人員守護疫情。（照片/張忠義 提供）

(中時新聞網)