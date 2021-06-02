龜山區公所人員到市場舉牌，提醒民眾分流、戴口罩。（陳雅倫提供／賴佑維桃園傳真）

有民眾發現龜山菜市場未落實分流以及未戴口罩民眾仍相當多，桃園市議員陳雅倫捐贈1萬4千片口罩提供龜山菜市場、拔仔埔菜市場、黃昏市場，給有意願的攤商放在攤位，提供民眾使用，也要求執法單位加強執法。

不少民眾發現，雖市府要求要根據身分證尾數進入市場分流，不過有民眾發現沒有人稽查，甚至不少人連口罩都不戴。

陳雅倫說，因龜山鄰近雙北，這次是桃園疫情的重災區，將要求執法單位加強，也希望政府多重視。此外她也捐贈起碼1萬4千片口罩到龜山菜市場、拔仔埔菜市場、黃昏市場，提供有意願的攤販擺在攤位，若民眾到市場買菜不慎弄髒口罩，或者弄壞，可以直接領取，提提升市場的防護力，也發揮防疫正能量。

桃園市長鄭文燦早上主持防疫會議時，也被媒體詢問是否宣導不足？鄭文燦說，桃園公營民營市場有50個，包括自治會、包括工作人員都會去每一個市場宣導，而每個區每天稽查至少2個以上的市場，代表桃園1天稽查一半以上，密度相當高。

(中時 )