高溫乾旱造成台南市蓮藕、蓮子葉子縮限生長不佳。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

高溫乾旱造成台南市蓮藕、蓮子葉子縮限生長不佳，行政院農委會2日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助3萬6000元，符合資格的農民可於6月3日起至7月2日止，向土地所在地公所提出申請。

台南市長黃偉哲指出，疫情期間，農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理；受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請；受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

農業局長謝耀清補充，符合資格的農民請於6月3日起至7月2日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本），若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

謝耀清說，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

(中時 )