劉瑞琪（左）演活傻白甜媽媽。（三立提供）

由王傳一、賴雅妍、李天柱、劉瑞琪等人主演的三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》，劇情溫暖寫實、輕鬆療癒，在疫情期間收視節節高升，1日創下收視新高，有線平均收視1.82，OTT平台表現同樣不俗，愛奇藝拿下人氣排行第一名的冠軍寶座，LINE TV及myVideo也分別獲得第三名與第四名的成績。劇中劉瑞琪雖是富媽媽，但個性外貌卻是傻白甜，與三個小孩的互動自然溫馨，羨煞不少人，被網友稱是「長輩界的尤物」，但她有時把孩子寵過頭，則讓網友笑說「媽媽這樣母湯」。

劇中「富爸爸」李天柱與傻白甜媽媽劉瑞琪為了培養三位孩子正確的三觀以及自立自強的能力，不惜騙他們家中破產，劉瑞琪表示。其實大人都會教導小孩不能說謊，但拍了這部戲後開始思考，自己是不是有些時候也會對爸媽、對小孩說謊，即便那是善意的謊言。劉瑞琪表示，早期自己在外工作吃了苦、被欺負，回到家依然展現光鮮亮麗、笑臉迎人的模樣，不敢讓爸媽知道受了委屈，只能一個人躲到房間裡去傷心，去消化難過的情緒，不想讓爸媽為她擔憂操心。

劉瑞琪還分享有一次姊妹的小孩煮了一桌豐盛料理給家人們吃，看到小孩充滿期待的眼神，她不忍過於直接批評指教，即便還有改善空間，仍誇獎：「哇！好好吃喔，你真是天才的廚師耶！」她認為適度的善意謊言是有必要的，但這個謊絕對不能傷害到他人自尊，或是具傷害性，倘若他未來的目標真想往廚師的道路精進，也不能一針見血說出自己的看法，把孩子的自信心一下子就擊垮，還是要循序漸進的說出真心話，掌握說話的藝術，讓聽的人覺得舒服又有道理。

(中時 )