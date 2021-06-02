二極體廠德微科技（3675）公告2021年5月自結合併營收為1.72億元、年成長26％，改寫單月歷史新高；自結合併營收累計2021年前五月為7.91億元。德微表示，公司第二季營收成長主要受惠於WFH（在家工作）需求帶動遠端伺服器、NB等二極體需求增加，樂觀看待第二季營運。

德微表示，公司第二季營收成長主要受惠於WFH（在家工作）需求帶動遠端伺服器、NB、電視、通訊和遊戲機應用之二極體需求增加。德微對第二季營收與獲利，樂觀以待。

針對台灣近期新冠肺炎疫情嚴峻，德微亦同步啟動防疫措施。德微董事長張恩傑表示，公司在5月15日開始啟動（台北與桃園）二個廠區進行分艙（異地）分流（分A、Ｂ班）工作，並強化各項管制及防疫措施，例如：各辦公區人員禁止跨區接觸、外部訪客一律禁止進入辦公區、員工每日進入辦公室與廠區先量測體溫、所有內、外部會議均以線上會議進行。

張恩傑指出，上班期間在辦公區域全程配戴口罩；公司統一點餐、設立防疫醫護及通報專線，快速回應並協助同仁處理問題，密切關注疫情並配合滾動式調整。除上述相關管制及防疫措施外，德微也提醒同仁在疫情期間為避免人員流移動，居家生活限以原居住區域為主。

(工商 )