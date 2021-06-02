電動車大廠特斯拉（Tesla）5月宣布調漲其最便宜車款Model 3、Model Y價格，短短幾個月5次的價格調漲，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（2日）坦言，「供應鏈問題就是我們最大的挑戰，尤其是微控制器晶片，這種情況前所未有」。

特斯拉最便宜的車款Model 3和Model Y 5月價格再度調漲500美元，已經是短短幾個月內的第5次漲價；其中最便宜的Model 3 Standard Range Plus價格從2月的3萬7千美元一路漲至近4萬美元，漲幅逾8%。

特斯拉一連串的漲價也引發網友不滿，在推特（Twitter）表示「真的不喜歡特斯拉一直漲價，又將車內的腰靠配備移除」。

針對移除副駕駛座的腰靠配備，馬斯克31日在推特回應指出，Model 3 和 Model Y只有移除前排的腰靠配備，後排並沒有改變，且根據調查數據顯示，該功能也幾近沒在使用，故而移除節省成本；另外漲價方面，馬斯克表示現在整個汽車產業都受到供應鏈的壓力，尤其在原物料價格上，因此特斯拉才會漲價。

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.



Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.



That said, it’s obv not a long-term issue. — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021

繼31日的回應後，馬斯克2日於推特進一步指出，供應鏈是特斯拉目前面臨的最大挑戰，尤其是微控制晶片，這種情況前所未有，「由於對供給短缺的擔憂，各家公司重複下單，就如同衛生紙短缺一樣」；但馬斯克認為，這不會是一個長期的問題。

對於重複下單疑慮，台積電董事長劉德音於3月底時在「台灣半導體產業協會（TSIA）」年度會員大會透露，受疫情等因素所造成的全球晶片短缺，可能是因為重複下單所導致，他舉例就像目前產能嚴重吃緊的28奈米，實際上全球產能仍大於實際需求。

(中時新聞網)