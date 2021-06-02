本土疫情延燒，包括醫療、警消等許多社會資源都處於緊繃狀態，但遇上濫用資源的民眾，真的會讓人相當火大！有網友爆料，指出有民眾報案檢舉娃娃機店，理由不是因為還在營業，而是因為停業燈還亮著「浪費電」，讓網友無言又傻眼。
有網友在臉書社團《爆怨2公社》發文：「不要亂打110好嗎！警察真的會被煩死！馬的智障真的是關你屁事！」，並附上一張電腦畫面截圖，上面顯示「接受受理民眾110報案案件通報顯示」，報案者打110檢舉一間娃娃機店，案情描述為：「報案人稱夾娃娃機店既然都已無營業，電燈仍然亮著浪費電」。而處理回報則寫道：「已告知當事人相關權利，當事人表示不須警方協助」。
如此奇葩的110報案內容，讓眾多網友看傻眼，紛紛表示：「獵巫無所不在，吃飽沒事幹」、「都知道什麼叫浪費電 打電話鬧警察也是浪費電阿」、「不需警方協助那你他媽報啥案呀？」、「新冠不是肺炎嗎？怎麼變成新冠腦炎？」、「這次的病毒太可怕了，連腦都入侵了」、「以後考警察可能分好幾科，台電警察、衛生警察、台水警察、家事警察.......」。
(中時新聞網)
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